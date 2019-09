Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Verkehrsunfallflucht unter Alkohol mit Traktor (34/0809)

Dudenhofen (ots)

08.09.2019, 12:45 Uhr

Durch Zeugen wurde am Sonntag gegen 12:45 Uhr ein schlangenlinienfahrender Traktor mit Anhänger auf der L528 von Böhl-Iggelheim kommend Richtung 4-Wege-Kreuzung mitgeteilt. Dieser solle mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten sein und ein Straßenschild am Fahrbahnrand gerammt haben, ehe er seine Fahrt in Richtung Dudenhofen fortsetzte. Der Traktor konnte durch eine Polizeistreife in Dudenhofen am Ortsausgang nach Harthausen festgestellt und angehalten werden. Bei dem 46jährigen Fahrer war deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar. Einen Atemalkoholtest beatme er mit mehr als 1,1 Promille. Deshalb wurde bei diesem die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

