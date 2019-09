Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg-Mechtersheim - Diebstahl eines Weidezaungeräts (37/0809)

Römerberg-Mechterheim (ots)

07.09 - 08.09. 2019

Unbekannte Täter entwendeten zwischen dem zurückliegenden Samstag und Sonntag im Schwarzwaldweg Römerberg-Mechtersheim von einer Pferdekoppel ein Weidezaungerät. Dieses war durch eine Kette gegen Wegnahme gesichert. Durch das Durchtrennen der Sicherungskette und dem Diebstahl des Weidenzaungeräts entstand ein Schaden in Höhe von ca. 180EUR. Derzeit liegen der Polizei keinerlei Täterhinweise vor. Solche nimmt die Polizei jedoch unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

