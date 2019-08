Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruch in eine Schule

Lengerich (ots)

Am Donnerstagmorgen (01.08.2019) ist ein Einbruch in das Schulgebäude an der Margarethenstraße festgestellt worden. Die Tatzeit könnte bereits einige Zeit zurückliegen, bis zum Montag, 22.07.2019. Der oder die Täter hatten an der Ostseite der Schule eine Zugangstür aufgehebelt. Danach begaben sie sich in das Gebäude. Nach ersten Feststellungen ist aus den Räumen nichts gestohlen worden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515.

