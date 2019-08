Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren-Laggenbeck, Einbruch gemeldet

Ibbenbüren (ots)

Auf dem Sportgelände an der Jahnstraße haben Diebe einige Sachschäden angerichtet. Den Recherchen zufolge müssen sich die ungebetenen Gäste in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 14.00 Uhr und Donnerstagmorgen (01.08.2019), 06.10 Uhr, auf dem Areal aufgehalten haben. Zunächst versuchten sie offenbar, die Zugangstür zur Geschäftsstelle aufzubrechen. Dies misslang. An der Tür sind jedoch erhebliche Schäden angerichtet worden. Zudem hielten sie sich an dem Verkaufsstand auf dem Sportplatz auf. Hier brachen sie das Holzfenster auf und stiegen dann in den Raum. Bei einer ersten Durchsicht konnte nicht festgestellt werden, dass etwas gestohlen wurde. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

