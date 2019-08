Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Wiernsheim - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Enzkreis (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 31-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße 1134 zu. Der Biker fuhr gegen 18.15 Uhr, von Wiernsheim kommend in Richtung Pinache hinter einer Fahrzeugkolonne her, die sich hinter einem Traktor gebildet hatte. Er überholt zunächst den vorausfahrenden Pkw. Als er sich in Höhe des direkt hinter dem Traktor fahrenden VW-Transporters befand, scherte der 20-jährige Fahrer aus, um ebenfalls zu überholen. Das Motorrad kollidierte dabei mit der hintern linken Fahrzeugseite und der 31-Jährige stürzte. Das Motorrad rutschte über den Gehweg und überschlug sich mehrfach. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der 31-Jährige in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 7500 Euro geschätzt.

