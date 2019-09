Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung durch Farbschmiererei - PKW beschädigt - Vorfahrt missachtet

Aalen (ots)

Gerabronn: Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen wurden mehrere Gebäude sowie ein Treppenaufgang am Schulzentrum Gerabronn in der Jahnstraße mit weißer, roter, grüner und schwarzer Farbe beschmiert. Es wurden diverse Sprüche aufgesprüht, die sich gegen den "Friday for Future" richten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 3000 Euro. Eine ähnlich gelagerte Sachbeschädigung fand im Bereich einer Bank in der Blaufeldener Straße statt. Hier wurden diverse Schriftzüge gegen Online-Banking und Bitcoin mit roter und schwarzer Farbe angebracht. Der Schaden wird hier auf etwa 600 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Blaufelden unter der Rufnummer 07953 / 925010 entgegen.

Crailsheim: PKW beschädigt

Ein Mercedes-Benz Cabrio, welcher zwischen Sonntagabend und Montagfrüh auf dem Parkplatz vor dem Landratsamt in der Straße in den Kistenwiesen abgestellt war, wurde rundherum zerkratzt. Die Windschutzscheibe sowie das Stoffdach wurden ebenfalls beschädigt bzw. eingeschnitten. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Satteldorf: Vorfahrt missachtet

Am Montag um 06:20 Uhr wollt eine 44-jährige Lenkerin eines PKW VW von der Industriestraße auf die Bundesstraße 290 in Richtung Wallhausen einbiegen. Hierbei übersah sie einen PKW Opel eines 51-Jährigen. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

