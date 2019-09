POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Doppelte Strafe für Rotlichtsünder & Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Leutenbach: Doppelte Strafe für Rotlichtsünder

Gleich doppelt bestraft wurden am Montagnachmittag insgesamt sechs Autofahrer, die trotz einer roten Ampel auf die B14 in Richtung Backnang auffuhren. Die B14 war zu diesem Zeitpunkt aufgrund eines Verkehrsunfalls im Leutenbacher Tunnel in Richtung Backnang gesperrt. Die sechs genannten Fahrer missachteten jedoch das Rotlicht und fuhren auf die B14 auf. Kurz vor der Einfahrt in den Tunnel wurden sie von einer Polizeistreife an der Einfahrt in den Tunnel gehindert. Neben dem Bußgeld, das auf die Verkehrssünder zukommt, mussten sie zudem eine erhöhte Wartezeit in Kauf nehmen, bis der Tunnel wieder geöffnet wurde. Das Befolgen der Umleitung wäre in diesem Fall nicht nur der deutlich günstigere, sondern auch der wesentlich schnellere Weg gewesen.

Urbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Kurz vor 14 Uhr ereignete sich am Montagnachmittag auf der B29 in Fahrtrichtung Aalen ein Verkehrsunfall, bei dem rund 5000 Euro Sachschaden entstanden. Ein bisher unbekannter Lkw-Fahrer wechselte kurz nach der Anschlussstelle Urbach vom rechten auf den linken Fahrstreifen und übersah hierbei einen links neben ihm fahrenden Pkw Daimler. Um einen Zusammenstoß mit dem Lkw zu verhindern, wich der Daimler-Fahrer zunächst nach links aus, kam dort auf den Grünstreifen und geriet ins Schleudern. Anschließend prallte der Daimler rechts gegen die Leitplanke. Zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug kam es nicht. Ob der Fahrer des Lkw den Unfall bemerkt hat, ist nicht bekannt. Beim Lkw handelt es sich vermutlich um einen Sattelauflieger (40-Tonner). Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Plüderhausen: Gegen Leitplanke geprallt

Ein 63 Jahre alter Ford-Fahrer kam am Montagnachmittag, gegen 14:30 Uhr auf der B29 in Richtung Aalen kurz vor der Ausfahrt Plüderhausen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelleitplanke. An seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

Backnang: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Bei einem Fahrstreifenwechsel auf der Backnanger Straße (B14) ist am Montagnachmittag ein Sachschaden von circa 6.000 Euro entstanden. Eine 68 Jahre alte Mercedesfahrerin war um 16:10 Uhr aus einer Tankstelle auf den rechten Fahrstreifen der Backnanger Straße eingefahren und wollte anschließend auf die Linksabbiegespur in Richtung Waldrems wechseln. Hierbei übersah sie einen nachfolgenden Pkw, Dacia mit Anhänger eines 59-Jährigen, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die Fahrer blieben unverletzt.

Fellbach: Unfallfluchten

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer hat am Montagabend, zwischen 22:00 Uhr und 23:55 Uhr, in der Esslinger Straße offensichtlich beim Ausparken einen abgestellten BMW gestreift und einen Sachschaden von circa 2.500 Euro verursacht. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, hatte er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach, Telefon 0711/5772-0.

Ein Pkw, Citroen, welcher in der Auberlenstraße abgestellt war, wurde am Montag zwischen 07:00 Uhr und 18:30 Uhr beschädigt. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte vermutlich beim Rangieren den am rechten Fahrbahnrand geparkten Citroen gestreift und hierbei einen Sachschaden von circa 1.000 Euro verursacht. Anschließend hatte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugenhinweise erbittet auch hier das Polizeirevier Fellbach, Telefon 0711/5772-0.

