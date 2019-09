POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht - Verkehrsunfälle

Polizeipräsidium Aalen

Satteldorf: Autobahn blockiert

Gegen 03:10 Uhr kam es auf der BAB 6 zwischen den Anschlussstellen Crailsheim und Schnelldorf zu einem Unfall aufgrund eines technischen Defekts an einem LKW. Ein 59-Jähriger fuhr mit seinem Lastzug in Richtung Nürnberg, als plötzlich aufgrund des Defektes an einer Druckluftbremse ein Rad des Anhängers blockierte. Der Lastzug schaukelte sich dadurch auf und geriet ins Schleudern. Die beiden Anhänger kippten im weiteren Verlauf um und blockierten vollständig die Autobahn in Richtung Nürnberg. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Nürnberg bis um 06:45 Uhr komplett und bis 07:15 einspurig gesperrt.

Kirchberg an der Jagst: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken aus einer Parklücke auf dem Park&Ride-Parkplatz an der Autobahnanschlussstelle Kirchberg beschädigte eine 19-jährige VW-Fahrerin einen hinter ihr stehenden Daimler-Benz. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro.

Sulzbach-Laufen: Unfallflucht

Am Montag zwischen 6 Uhr und 16.30 Uhr wurde in der Talstraße, auf einem dortigen Firmenparkplatz, ein PKW Ford Focus durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Lieferwagen oder ähnliches gehandelt haben dürfte. An dem Ford entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Hinweise erbittet der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090

Schwäbisch Hall: Rückwärts aufgefahren

Beim zurücksetzen kollidierte am Montag um kurz nach 16:45 Uhr eine 52-jährige Ford-Lenkerin mit einem dahinter stehenden PKW VW. Bei dem Unfall, der sich in der Mörikestraße ereignete, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Am Montag um 16.30 Uhr ereignete sich in der Johanniterstraße ein Auffahrunfall, an welchem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Eine 38-jährige VW-Lenkerin fuhr dabei auf einen PKW Dacia auf und schob diesen wiederum auf einen VW auf. Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 3800 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Ein 19-jähriger Lenker eines VW Polo fuhr am Montag um 10 Uhr auf der rechten Fahrspur der Johanniterstraße in Richtung Michelfeld. Unmittelbar nach der dortigen Ampel, wollte der Polo-Lenker auf die linke Fahrspur wechseln. Hierbei übersah er einen PKW Hyundai, dessen 35-jährige Fahrer bereits auf der linken Spur fuhr. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Kupferzell: Unfall auf der Autobahn

Am Montag um 18:40 Uhr befuhr ein 42-jähriger Lenker eines LKW die BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn auf der rechten Fahrspur. Zwischen den Anschlussstellen Schwäbisch Hall und Kupferzell scherte der LKW-Lenker aus, um einen vorausfahrenden LKW zu überholen. Hierbei übersah er einen auf dem linken Fahrsteifen fahrenden PKW Mazda. Der 22-jährige Mazda-Lenker leitete eine Vollbremsung ein und zog sein Fahrzeug nach links. Der Mazda geriet ins Schleudern und prallte mit der rechten Fahrzeugseite gegen den LKW. Anschließend schlitterte der PKW an der Mittelschutzplanke entlang. Der 22-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 17.000 Euro.

Kirchberg an der Jagst: PKW kollidiert mit Traktor

Am Montag um 11 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem PKW Hyundai die Straße In den Kreideäckern und wollte die L1040 in Richtung Ortsstraße überqueren. Ohne abzubremsen und unter Missachtung der Vorfahrt überfuhr der Hyundai-Lenker die L1040. Hierbei kollidierte der PKW mit dem Anhänger eines Traktors, der zu diesem Zeitpunkt die L1040 befuhr. Der Anhänger wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen PKW Volvo geschleudert, welcher in der Ortsstraße zum Linksabbiegen wartete. Der 48-jährige Volvo-Fahrer sowie sein 24-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 35.000 Euro.

