Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Amstetten - Einbrecher geht leer aus

Ein hartnäckiger Täter stieg in den letzten Tagen in eine Lagerhalle in Amstetten ein.

Ulm (ots)

Laut Polizeiangaben brach der Täter zwischen Samstag und Montag ein Fenster auf. So kam er in das Gebäude. In dem Raum befand sich eine Tür. Der Einbrecher wollte sie mit Gewalt öffnen. Diese war zu stabil, weshalb er flüchtete. Beim zweiten Versuch scheiterte er an einer anderen Eingangstür. Erst nachdem der Einbrecher die Scheibe an einem Tor zerstörte, konnte er in die Halle klettern. Dort suchte er überall nach Beute. Offensichtlich fand er nichts Brauchbares, denn er flüchtete ohne Beute. Die Polizei Ulm (0731/1880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Täter.

Die Polizei empfiehlt, sich gegen Einbruch und Diebstahl zu schützen. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in Ulm und Umgebung ist diese unter der Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind.

Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de

++++1934158

Benjamin Kolesch /Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell