Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Öpfingen - Zu schnell

Im Acker landete am Montag ein Auto bei Öpfingen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 40-Jähriger von Öpfingen in Richtung der L259. Er fuhr zu schnell. Am Einmündungsbereich zur L259 konnte er nicht mehr bremsen und fuhr über die Straße. Auf der gegenüberligenden Seite kam er mit seinem BMW in einem Feld zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Der BMW war nicht mehr fahrbereit. Der Abschlepper kam. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 6.000 Euro.

Die Polizei mahnt, die Geschwindigkeit der Fahrbahn, der Sicht und der Witterung anzupassen. Auch zu den persönlichen Fähigkeiten des Fahrers muss sie passen, zum Verhalten des Fahrzeugs und vielen anderen Dingen. Deshalb empfiehlt die Polizei, lieber langsamer zu fahren. Und lieber etwas später anzukommen als gar nicht.

