Hoher Sachschaden und zwei verletzte Personen sind das Resultat eines Unfalls am Montag bei Untersulmentingen.

Gegen 16 Uhr fuhr eine langsam fahrende Arbeitsmaschine in der L257 von Schaiblishausen in Richtung Untersulmentingen. Dahinter fuhr eine 25-Jährige mit ihrem Audi. Ein 47-Jähriger mit seinem Audi und ein weiteres Auto schlossen auf die zwei langsam fahrenden Fahrzeuge auf. An einer übersichtlichen Stelle überholte der 47-Jährige die vor ihm fahrende Kolonne. Als sich der 47-Jährige auf Höhe der 25-Jährigen bog diese nach links in einen Parkplatz ab. Die beiden Audis kollidierten miteinander. Bei dem Unfall erlitt die 25-Jährige schwere, der 47-Jährige leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit. Abschlepper kamen. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro. Die Verkehrspolizei Laupheim (Telefon 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen sucht Zeugen die den Unfall beobachtet haben.

