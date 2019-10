Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Amstetten - Einbrecher kommt durchs Fenster

Von Samstag auf Sonntag drang ein Unbekannter in ein Gebäude in Amstetten ein.

Der Unbekannte gelangte durch ein Fenster in ein Gebäude in der Straße "Unter dem Albucher Stich". Vermutlich zwischen 23 und 05.30 Uhr suchte er in dem Gebäude nach Brauchbarem. Er fand Bargeld und technische Geräte. Mit seiner Beute flüchtete er unerkannt. Die Polizei hat die Spuren gesichert. Der Polizeiposten Amstetten hat die Ermittlungen aufgenommen.

