POL-UL: (HDH) Königsbronn - Einbrecher am Werke

Die vergangenen Tage brachen Unbekannte in Königsbronn in ein Gebäude ein.

Ulm (ots)

Zwischen Donnerstag 17 Uhr und Sonntag 14 Uhr gelangten Unbekannte auf ein Grundstück in der Weikersbergstraße. An einem Haus hebelten sie ein Fenster auf. Auf der Suche nach Brauchbarem fanden sie Münzen und weitere Wertgegenstände. Mit ihrer Beute flüchteten die Einbrecher unerkannt. Draußen blieben Einbrecher in der Untere Hartstraße. Sie versuchten zwischen Freitag 17.30 und Sonntag 18 Uhr eine Terassentür aufzuhebeln. Die Tür hielt stand. Die Polizei sicherte die Spuren. Das Polizeirevier Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun die Täter. Die Ermittler fragen:

- Wer hat in der Weikersbergstraße und Untere Hartstraße verdächtige Personen gesehen? - Wer hat in der Weikersbergstraße und Untere Hartstraße verdächtige Fahrzeuge gesehen? - Wer hat sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Die Polizei empfiehlt, sich gegen Einbruch und Diebstahl zu schützen. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in Königsbronn und Umgebung ist diese unter der Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

