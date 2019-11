Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Aufbruch einer Ladenkasse während der Geschäftszeit in Hagen

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen. Am Montag, den 04.11.2019, um 19:55 Uhr, wurde in einem Discounter in 27628 Hagen im Bremischen, Döhrenacker, durch einen unbekannten Täter während der Geschäftszeit eine Kassenlade einer unbesetzten Kasse aufgehebelt und der Mann ist dann mit dem Bargeldeinsatz geflohen. Ein weiterer Mann, der an der Eingangstür "Schmiere gestanden" hatte, flüchtete zusammen mit dem Dieb. Es wurden mehrere hundert Euro Bargeld erlangt. Beide Täter waren ca. 20 - 25 Jahre alt, ca. 1,75 - 1,80 m groß, beide hatten ein südländisches Erscheinungsbild, einer hatte einen kurzen gepflegten Vollbart. Hinweise bitte an die Polizei Schiffdorf unter der Telefonnummer 04706 9480.

