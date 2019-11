POL-CUX: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 03.11.2019

Polizeiinspektion Cuxhaven

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 03.11.2019

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven: Autodieb gefasst Die Polizei Cuxhaven kontrollierte am Samstag gegen 22.45 Uhr in der Karpfanger Straße einen 22-jährigen Mann, der mit einem VW Golf unterwegs war. Dabei wurde festgestellt, dass der Pkw bereits am 23.10.2019 in Nordholz entwendet wurde. Weiterhin besitzt der junge Mann keinen Führerschein und stand unter dem Einfluss von Drogen. Gegen den Mann wurde ein "ganzes Paket" an Strafanzeigen gefertig und der VW Golf konnte seinem Besitzer übergeben werden.

Cuxhaven: Betrunken mit dem Auto unterwegs Am Samstag gegen 14.40 Uhr fiel ein 55-jähriger Autofahrer einem Zeugen auf, da dieser mit einer starken Alkoholfahne auf einer Cuxhavener Tankstelle sein Auto bestieg und das Gelände verließ. Bei einer polizeilichen Überprüfung der Wohnanschrift wurde der Mann angetroffen und bezüglich seiner Fahreignung überprüft. Ergebnis: 1,59 Promille Nach Entnahme einer Blutprobe, Sicherstellung des Führerscheines und Untersagung der Weiterfahrt, wurde der Mann wieder aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Cuxhaven: Gefährdung des Straßenverkehrs -Zeugen gesucht- Am Samstag zwischen 12.30 Uhr und 12.45 Uhr kam es auf der Cuxhavener Heerstraße zu einer Gefährdung des Gegenverkehrs. Auf Höhe der Hausnummer 34 überholte ein größerer schwarzer VW, eventuell ein Bus oder ein SUV, innerhalb einer Kurve einen Trecker. Dabei kam ihnen ein Pkw-Anhänger-Gespann entgegen, welches, um einen Zusammenstoß zu verhindern, in den Seitenraum ausweichen musste. Der Treckerfahrer hätte ebenfalls ausweichen müssen, um die Situation zu entspannen. Der Fahrzeugführer des schwarzen Verusacherfahrzeuges wird als "Frau mit Sonnenbrille" beschrieben.

Zeugen zu diesem Vorfall melden sich bitte unter der Telefonnummer 04721/573 0 bei der Polizei Cuxhaven.

