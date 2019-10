Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Auslieferungsfahrer mit gefälschtem Führerschein auf A 27 unterwegs

Cuxhaven (ots)

Am Dienstag (29.10.2019) führten Beamte des Polizeikommissariats Geestland eine stationäre Kontrolle an der A 27, an der Anschlussstelle Bremerhaven-Wulsdorf, durch. Gegen 18:30 Uhr stellten sie bei einem Auslieferungsfahrer eines Paketdienstes fest, dass sich dieser mittels gefälschter ausländischen ID-Karte und mit einem gefälschten Führerschein ausgewiesen hatte. Im Nachhinein konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem Beschuldigten um einen 34-jährigen Moldawier handelte. Die Beamten leiteten entsprechende Strafverfahren gegen den Mann ein.

Fast zeitgleich wurde ein anderer Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw angehalten. Während der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 26-jährigen Bremerhavener eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln fest. Ein Vortest erbrachte Hinweise auf die Einnahme von Kokain. Die Beamten veranlassten eine Blutprobenentnahme und leiteten auch hier entsprechende Verfahren ein. Die Ermittlungen dauern an.

