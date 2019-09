Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Schwerverletzter Kradfahrer

Erwitte (ots)

Ein 49-jähriger Anröchter Kleinkraftradfahrer musste gestern, nach einem Verkehrsunfall auf der B55 / Overhagener Weg, schwerverletzt mit dem Rettungswagen in ein Lippstädter Krankenhaus gebracht werden. Der Anröchter befuhr, gegen 13.50 Uhr, die B55 in Richtung Lippstadt. Hinter ihm befand sich ein Lastkraftwagen. In Höhe des Overhagener Weges wollte der Kradfahrer dann nach links abbiegen. Ein 59-jähriger Autofahrer aus Warstein fuhr zu diesem Zeitpunkt hinter dem Lastkraftwagen hinterher und wollte ihn überholen. Den abbiegenden 49-Jährigen erkannte er, wegen der eingeschränkten Sicht, offensichtlich zu spät, so dass es zum Zusammenstoß zwischen dem Autofahrer und dem Fahrer des Kleinkraftrades kam. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von zirka 1.200 Euro. (reh)

