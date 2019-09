Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Allagen - Zwei Leichtverletzte

Warstein (ots)

Zwei Leichtverletzte und zirka 16.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei gestern nach einem Verkehrsunfall in Allagen auf der Möhnestraße / Udener Straße. Gegen 16.35 Uhr befuhr ein 21-jähriger Warsteiner mit seinem Auto die Udener Straße in Richtung Möhnestraße, um dort abzubiegen. Hierbei übersah er einen 33-jährigen Autofahrer vom Möhnesee, der die Möhnestraße aus Richtung Niederbergheim in Fahrtrichtung Sichtigvor befuhr. Durch den Zusammenstoß im Kreuzungsbereich wurde der Wagen des Möhneseers gegen ein Verkehrsschild geschleudert. Der 21-Jährige und ein, im Wagen des 33-jährigen befindliches Kind, wurden bei dem Unfall leichtverletzt in ein Soester Krankenhaus gebracht. (reh)

