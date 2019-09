Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Recklingsen - Zu früh aufgerichtet

Welver (ots)

Ein 31-jähriger Motorradfahrer aus Erwitte befuhr am Dienstagnachmittag, gegen 15.55 Uhr, die L795 aus Welver kommend in Richtung Soest. Nach der letzten Rechtskurve, vor dem Abbiegen auf die Straße Westen, richtet sich der Kradfahrer zu früh aus der Schräglage aus, so dass er geradeaus in den Straßengraben fuhr. Nach dem Sturz konnte er noch selbständig den Rettungsdienst benachrichtigen. Er wurde schwerverletzt in ein Soester Krankenhaus gebracht. (reh)

