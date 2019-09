Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Dedinghausen - Mit dem Motorrad weggerutscht

Lippstadt (ots)

Glück im Unglück hatte am Mittwochmorgen, gegen 7.20 Uhr, ein 16-jähriger Motorradfahrer aus Lippstadt. Er befuhr mit seinem Krad den Merschweg aus Richtung Dedinghausen in Fahrtrichtung Esbeck, als ihm in einer Linkskurve das Hinterrad wegrutschte und er stürzte. Nach dem Unfall wurde er zur Kontrolle mit dem Rettungstransportwagen in ein Lippstädter Krankenhaus gebracht. Am Zweirad entstand kein Sachschaden, da er mutmaßlich mit geringer Geschwindigkeit unterwegs war. (reh)

