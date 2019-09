Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Bremen - Schwerverletzter Pedelec-Fahrer

Ense (ots)

Ein 58-jähriger Autofahrer aus Wickede befuhr am Mittwochmorgen, gegen 5.40 Uhr, die Hauptstraße aus Bremen kommend in Richtung Parsit, um dann nach links in die Straße An der Windmühle abzubiegen. Hierbei bemerkte er zu spät einen ihn entgegenkommenden 21-jährigen Pedelec-Fahrer aus Ense. Beide versuchten noch rechtzeitig zu bremsen, konnten jedoch einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Pedelec-Fahrer stürzte in Folge des Aufpralls so stark, dass er mit Kopfverletzungen schwerverletzt in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Einen Fahrradhelm trug er zum Unfallzeitpunkt nicht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Hauptstraße gesperrt werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 800 Euro. (reh)

