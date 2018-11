BPOLI S: Bundespolizisten identifizieren mutmaßliche Taschendiebe - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 19.11.2018

Stuttgart (ots) - Zivilbeamte der Bundespolizei haben am Freitagabend (23.11.2018) gegen 20:15 Uhr zwei 21 Jahre alte Männer im Stuttgarter Hauptbahnhof vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, eine Woche zuvor zwei Reisende beim Einsteigen in einen Zug bestohlen zu haben. (Siehe veröffentlichte Pressemitteilung vom 19.11.2018 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/4119836 ). Die Beamten erkannten die beiden mutmaßlichen Taschendiebe am Bahnsteig 9/10 aufgrund der vorhandenen Lichtbilder aus der Videoüberwachung wieder. Nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurden die mazedonischen und serbischen Staatsangehörigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie müssen nun mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls rechnen. Ob die zwei 21-Jährigen für weitere Diebstahlsdelikte in Frage kommen, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

