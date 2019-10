Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrecher stehlen Schmuck + Kupferkabel von Baustelle entwendet

Cuxhaven (ots)

Wohnungseinbruch in Midlum

Wurster Nordseeküste. Wiederholt ereigneten sich kürzlich Wohnhauseinbrüche in Midlum, so auch am vergangenen Donnerstag (24.10.2019) in den frühen Abendstunden zwischen 17:15 Uhr bis 21:30 Uhr. Hier verschafften sich bisher unbekannte Täter durch das Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Straße Sorthum. Aus dem Haus entwendeten der oder die Täter unter anderem vorgefundenen Schmuck. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Geestland (04743 / 9280) zu wenden.

+++++++++++

Täter gelangt unbemerkt in Wohnhaus in Cadenberge

Am vergangenen Donnerstag (24.10.2019) gelangte vermutlich ein bisher unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Straße Altenfluth, während die Bewohner sich draußen aufhielten. Aus dem Haus konnte der Täter unter anderem Schmuck und Bargeld entwenden. Der Vorfall dürfte sich am Nachmittag zwischen 14:45 Uhr bis 18 Uhr ereignet haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Hemmoor (04771 / 6070) zu wenden.

+++++++++++

Kupferkabel von Baustelle entwendet

Otterndorf. Vermutlich in der Nacht zum heutigen Montag (28.10.2019) entwendete jemand eine Rolle mit 800 Meter Kupferkabel von der Baustelle für eine Solaranlage an der Wesermünder Straße. Für den Transport bis zum Anhänger oder Sprinter wurde der dortige Radlader benutzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730).

