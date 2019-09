Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Einbruch an der Langen Straße

Quakenbrück (ots)

Ein Textil-und Dekorationsgeschäft an der Langen Straße erhielt in der Nacht zu Mittwoch ungebetenen Besuch. Unbekannte öffneten ein auf Kipp stehendes Fenster, stiegen in die Geschäftsräume ein und sahen sich dort nach Wertgegenständen um. Die Einbrecher durchsuchten das Mobilar und erbeuteten dabei ein wenig Bargeld. Die Quakenbrücker Polizei ist an Hinweisen aus der Bevölkerung interessiert. Wem etwas Verdächtiges aufgefallen ist, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 05431-90330.

