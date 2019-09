Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Radlader gestohlen

Osnabrück (ots)

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen wurde ein gelber Radlader der Marke JCB von unbekannten Tätern in der Lassallestraße entwendet. Das Baufahrzeug war am Fahrbahnrand verschlossen abgestellt. Es handelt sich um einen Radlader Typ 406B Super, mit Fahrerkabine, Gabel, ohne Schaufel. Hinweise zu dem Diebstahl und dem Verbleib des Fahrzeugs bitte an die Polizei in Osnabrück, 0541 327 2115 oder 0541 327 3203.

