POL-OS: Quakenbrück: Unfallflucht auf Lidl-Parkplatz

Quakenbrück (ots)

Am Dienstagmittag ereignete sich in der Bürgerstraße eine Unfallflucht. Ein auf dem Lidl-Parkplatz abgestellter blauer Skoda Fabia wurde in der Zeit zwischen 11 Uhr und 12 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Ein-oder Ausparken beschädigt. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizeistation Quakenbrück. Telefon: 05431-90330.

