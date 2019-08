Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Jerxheim: Bundesstraße 244 nach Unfall mehrere Stunden gesperrt

Wolfsburg (ots)

Bundesstraße 244 zwischen Jerxheim Bahnhof und Jerxheim 20.08.19, 08.19 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 244 zwischen den Ortschaften Jerxheim Bahnhof und Jerxheim bei Schöningen im Landkreis Helmstedt wurde am Morgen ein 54 Jahre alter VW Golf-Fahrer aus Wernigerode zum Glück nur leicht verletzt. Der 54-Jährige stieß mit einem entgegenkommenden 28-jährigen Fahrer eines Sattelaufliegers aus dem thüringischen Landkreis Altenburger Land zusammen. Während der Lkw quer stehend die Bundesstraße versperrte, wurde der Golf durch die Wucht des Aufpralls in den Graben geschleudert.

Der leicht verletzte 54-Jährige wurde durch Rettungssanitäter in Helmstedter Klinikum gebracht, der Lkw-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Den ersten Erkenntnissen nach war der Golf-Fahrer in Richtung Jerxheim unterwegs und kam im Bereich der bekannten Serpentinen auf die Gegenfahrbahn, als der Sattelauflieger entgegenkam. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, es entstand ein Schaden von 40.000 Euro. Bis in die Mittagsstunden blieb die Strecke gesperrt.

