POL-LDK: - Schnellerfahrer auf der B255 und B277 unterwegs - Rad am Herborner Bahnhof geklaut - Grabstein in Driedorf beschmiert - SUV in Rechtenbach zerkratzt - Werkzeuge aus Schwalbacher Scheune gestohlen

Herborn und Dillenburg: Verkehrsdienst nimmt Raser ins Visier -

Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftspolizei kontrollierten Mitarbeiter des Regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill gestern (22.08.2019), ob die Verkehrsteilnehmer auf der B255 zwischen Herborn und Driedorf und auf der B277 zwischen Dillenburg und Sechshelden die dort geltenden Tempolimits einhielten. Die Schnellfahrer wurden gleich an Ort und Stelle gestoppt und mit ihren Verstößen konfrontiert.

Auf der in Richtung Westerwald führenden B255 gingen den Ordnungshütern 14 Schnellfahrer ins Netz. Drei Fahrzeugführer überschritten die dort geltenden 100 km/h Höchstgeschwindigkeit bis zum 20 km/h und müssen ein Verwarnungsgeld bis zu 30 Euro bezahlen. Mit Bußgeldern von 70 bis 120 Euro sowie einem Punkt in Flensburg müssen elf Schnellfahrer rechnen, sie waren mit Geschwindigkeiten zwischen 121 und 140 km/h gemessen worden. Die höchste an dieser Stelle gemessene Geschwindigkeit erreichte ein Motorradfahrer aus Linden. Der 67-jährige hatte seine Kawasaki auf 140 km/h beschleunigt.

An der Kontrollstelle der B277 zwischen Dillenburg und Haiger-Sechshelden erwischte es zwei Raser. Die Autofahrer scherten sich offensichtlich nicht um das dort bestehende Tempolimit von 100 km/h und wurden mit 149 und 157 "Sachen" geblitzt. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit des Tages erreichte ein 25-jähriger Burbacher. Für ihn und für den zweiten Raser folgen vierwöchige Fahrverbote sowie jeweils zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei und 240 Euro Bußgeld. Zudem maßen die Polizisten fünf weitere Fahrzeugführer zwischen 121 und 140 km/h sowie drei mit Geschwindigkeiten bis zu 120 km/h. Quasi als Nebeneffekt ahndeten sie vier Autofahrer, die ihre Hände nicht von ihrem Mobiltelefon lassen konnten sowie drei Gurtmuffel.

Herborn: Fahrrad am Bahnhof gestohlen -

Am Herborner Bahnhof schlugen am Donnerstag (22.08.2019) Fahrraddiebe zu. Am Morgen, gegen 07.20 Uhr schloss der Besitzer sein grünes Mountainbike der Marke "Merida" am Fahrradständer ab. Als er gegen 15.25 Uhr zurückkehrte, war das Bike verschwunden. Die Diebe knackten das Schloss und ließen das Fahrrad mitgehen. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Mountainbikes nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Driedorf: Auf Grabstein geschmiert -

Im Laufe des gestrigen Donnerstags (22.08.2019) trieben Schmierfinken ihr Unwesen auf dem Driedorfer Friedhof. Zwischen 09.00 Uhr und 19.45 Uhr brachten sie auf einen Grabstein weiße Farbe auf und beschädigten den Stein. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 500 Euro. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang Personen auf dem Friedhof auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Hüttenberg-Rechtenbach: Hoher Lackschaden -

Ein in der Kirchstraße abgestellter VW geriet am Donnerstag (22.08.2019) in den Fokus unbekannter Vandalen. Der blaue Tuareg parkte zwischen 00.00 Uhr und 16.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 10. In dieser Zeit brachten die Täter Kratzer in den Lack des SUV. Der Lackschaden beläuft sich auf mindestens 3.000 Euro. Hinweise zu den Vandalen nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Schöffengrund-Schwalbach: Diebe erbeuten Werkzeuge -

In einem Zeitraum von nur wenigen Stunden erbeuteten Diebe gestern Nachmittag (22.08.2019) aus einer Scheune Werkzeuge im Gesamtwert von rund 3.000 Euro. Zwischen 13.00 Uhr und 17.00 Uhr suchten sie die "Am Weißen Stein" gelegenen Halle auf und griffen sich ein Stromaggregat, mehrere Kettensägen sowie zwei Flex-Geräte. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe am Donnerstagnachmittag an der Scheune beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

