POL-LDK: - Zeugen nach Unfallfluchten in Dillenburg und Greifenstein-Allendorf gesucht - Nach Pöbeleien und Beleidigungen Nacht im Gewahrsam verbracht - Diebe auf der Baustelle - Vandalen beim THW - ...

Dillenburg: Zafira touchiert -

Im Zeitraum vom 18.08.2019, gegen 03.00 Uhr bis zum 21.08.2019, gegen 11.25 Uhr beschädigte ein Unbekannter in der Berliner Straße einen in Höhe der Hausnummer 9 geparkten Opel. Der Unfallfahrer fuhr davon, ohne sich um den rund 200 Euro teuren Schaden zu kümmern. Der flüchtige Unbekannte stieß offensichtlich beim Vorbeifahren gegen die hintere Stoßstange und den hinteren Kotflügel auf der Fahrerseite. Hinweise zum Unfallfahrer nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Greifenstein-Allendorf: SUV-Fahrer prallt gegen Mauer und flüchtet -

Auf mindestens 200 Euro schätzt die Polizei den Schaden an einer Mauer am Backhaus, den ein flüchtiger SUV-Fahrer dort zurückließ. Am 10.08.2019 (Samstag), gegen 15.30 Uhr krachte der Wagen gegen die in der Rathausstraße gelegenen Mauer. Laut einem Zeugen setzte der Fahrer zurück und fuhr anschließend auf der Rathausstraße davon. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und sucht weitere Zeugen: Wer hat den Aufprall des schwarzen SUV noch beobachtet? Wem ist in diesem Zusammenhang ein schwarzer Geländewagen mit einem frischen Unfallschaden aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen: 46-Jähriger nach Pöbeleien und Beleidigungen ausgenüchtert -

Wüste Beschimpfungen mussten ein Pärchen aus Ehringshausen und zwei Mitarbeiter der Herborner Polizeistation gestern Abend (21.08.2019) über sich ergehen lassen. Der betrunkene Täter wurde letztlich im Gewahrsam der Polizei ausgenüchtert. Gegen 21.00 Uhr meldeten sich die beiden Ehringshäuser über den Notruf. Sie waren in einem Pkw auf der Bahnhofstraße unterwegs, als der 46-Jährige sich ihnen plötzlich in den Weg stellte und sofort anfing sie aufs übelste zu beleidigen. Der 31-jährige Ehringshäuser stieg aus und wollte den Mann beruhigen. Dies quittierte dieser jedoch mit "Ihr Wichser, ihr Arschlöcher, wollt ihr aufs Maul?" und zeigte sich sofort extrem aggressiv. Bis eine Streife der Herborner Polizei eintraf, war der Angreifer bereits wieder verschwunden. Wenig später meldete sich das Pärchen erneut bei den Ordnungshütern. Diesmal hatte sich der 46-Jährige ihnen auf der Mühlbachstraße in den Weg gestellt und völlig grundlos Schimpf- und Beleidigungstiraden gegen das Pärchen ausgestoßen. Hier trafen letztlich dann Polizeistreife und der Täter aufeinander. Die Polizisten empfing er mit dem ausgestreckten Mittefinger und "Ihr Wichser" und "fickt euch!". Die Ordnungshüter nahmen den in Ehringshausen lebenden Mann fest und brachten ihn im Gewahrsam der Herborner Polizeistation unter. Sein Alkoholtest brachte es auf 1,6 Promille. Auf den 46-Jährigen kommen nun mehrere Strafanzeigen wegen Beleidigung zu.

Ehringshausen-Daubhausen: Baustellenabsicherung verschwunden -

Auf der Baustelle der Kreisstraße 64 bei Dillheim, Daubhausen und Katzenfurt trieben sich Diebe herum. Wann genau die Täter zuschlugen und Absicherungsmaterial im Gesamtwert von rund 3.000 Euro mitgehen ließen, ist nicht bekannt. Die Polizei geht momentan davon aus, dass das Absperrmaterial im Zeitraum zwischen dem 17.06.2019 und dem 12.08.2019 gestohlen wurde. Die Ermittler suchen Zeugen, denen in der genannten Zeit in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge im Baustellenbereich auffielen. Sie werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Niedergirmes: Lack zerkratzt -

In den zurückliegenden sieben Tagen vergriffen sich Unbekannte am Lack eines grauen Toyota Corolla. Der Wagen parkte zwischen dem 14.08.2019 (Mittwoch) und dem 21.08.2019 (Mittwoch) in der Waldgirmeser Straße, in Höhe der Hausnummer 15. Die Täter ließen Kratzer im Lack der Beifahrerseite zurück. Eine neue Lackierung wird rund 300 Euro kosten. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Vandalen auf dem THW-Gelände -

Beschädigungen von rund 200 Euro ließen Unbekannte in der Sportparkstraße auf dem Gelände des THW zurück. Im Zeitraum zwischen dem 16.08.2019 (Freitag), gegen 17.30 Uhr und dem 20.08.2019 (Dienstag), gegen 07.30 Uhr kletterten die Täter über die Umzäunung. Anschließend beschmierten sie Hallentore und beschädigten die Scheibe eines der Tore. Zudem spielten sie offensichtlich Fußball. Auf den Scheiben waren deutlich die Abdrücke eines Balls zu erkennen. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen in der genannten Zeit auf dem THW-Gelände Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

