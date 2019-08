Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Unfall auf der A45 bei Herborn

Folgemeldung

Dillenburg (ots)

Herborn - A45: Unfall auf der A45 bei Herborn / Folgemeldung

Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen, Pressestelle Polizei Lahn-Dill vom 20.08.2019, 16.21 Uhr

Heute Nachmittag stießen auf der A45 zwischen Herborn-Süd und Ehringshausen ein Pkw und ein Lkw zusammen. Die beiden Insassen des Opels sowie der Lkw-Fahrer wurden hierbei zum Teil schwer verletzt.

Momentan geht die Autobahnpolizei von folgendem Unfallhergang aus: Gegen 14.25 Uhr hielt der Opel aus bisher nicht bekannten Gründen kurz hinter der Anschlussstelle Herborn-Süd auf dem Standstreifen der Autobahn. Der 47-jährige Fahrer im Lkw geriet auf dem rechten Fahrstreifen offensichtlich ins Schlingern, verlor die Kontrolle über seinen 40-Tonner und prallte gegen den auf dem Seitenstreifen haltenden Opel. Die Wucht des Aufpralls katapultierte den Pkw in die Böschung, wo sich der Wagen überschlug und auf dem Dach zum Stehen kam. Der Laster kam nach ca. 70 Metern ebenfalls in der Böschung zum Stehen. Der 32-jährige Fahrer des Opels sowie sein gleichaltriger Mitfahrer wurden in dem Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr barg die beiden in Dillenburg und Herborn lebenden Insassen. Ein Notarzt und zwei Rettungswagenbesatzungen übernahmen die Erstversorgung. Aufgrund der Schwere der Verletzungen des Beifahrers im Opel wurde ein Rettungshubschrauber alarmiert, der den Verletzten in eine Siegener Klinik flog. Rettungswagen übernahmen die Transporte des Opelfahrers sowie des aus Nordrhein-Westfalen stammenden Lkw-Fahrers in umliegende Krankenhäuser.

Die Bergung des Lkw wird sich nach Einschätzung der Polizei noch bis in die frühen Abendstunden hinziehen. Die Höhe der Blechschäden können derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Derzeit läuft der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei.

Es besteht eine Umleitungsempfehlung der Polizei für den Verkehr in Richtung Hanau: Von der Anschlussstelle Dillenburg über die B277 nach Ehringshausen.

Guido Rehr, Pressesprecher

