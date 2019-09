Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 29.09.2019

++ Fenster aufgehebelt ++ Bargeld entwendet ++ Fensterscheibe eingeschlagen ++ Betrunkener Fahrradfahrer ++ Betrunkener Pkw-Führer ++

Emden - Fenster aufgehebelt

Emden - In der Zeit von Freitag, 07:30 Uhr, bis Samstag, 11:20 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter das Fenster einer Wohnung in der Straße Kalkwarf aufgehebelt. In der Wohnung wurden die Räumlichkeiten von dem Täter durchsucht. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Bargeld entwendet

Leer - Am Samstag, in der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 22:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter vermutlich durch das Hindurchgreifen und anschließende Öffnen eines auf Kipp stehenden Doppelfensters Zugang zu einer Wohnung in der Johannstraße und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Es wurde Bargeld in vierstelliger Höhe entwendet. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Bunde - Fensterscheibe eingeschlagen

Bunde - Am Samstag wurde um 22:05 Uhr die Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Straße Kirchring eingeschlagen. Anschließend entfernten sich der oder die Täter, ohne das Wohnhaus zu betreten. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Borkum - Betrunkener Fahrradfahrer

Borkum - Am Samstag, gegen 20:45 Uhr, fiel den Polizeibeamten in der Straße Am langen Wasser ein 62-jähriger Fahrradfahrer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle wurde ein Atemalkoholwert von 1,80 Promille festgestellt. Es wurde eine Blutprobe entnommen und eine Strafanzeige gefertigt.

Emden - Betrunkener Pkw-Führer

Emden - Am Sonntag, um 06:30 Uhr, wurde in der Auricher Straße ein 31-jähriger Pkw-Führer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

