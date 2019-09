Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 28.09.2019

Leer/Emden (ots)

++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss (2) ++ Diebstahl von Werkzeug ++ Verkehrsunfall mit verletzten Personen ++

Leer - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss (1)

Am Freitagnachmittag, gegen 17:45 Uhr, wird der 24-jährige Führer eines PKW BMW in der Friesenstraße kontrolliert. Die Person möchte sich zunächst der Kontrolle entziehen und zeigt sich auch nach Ansprache durch die eingesetzten Beamten wenig kooperativ. Die Personalien des Mannes können schließlich durch seine im Fahrzeuginneren aufgefundene Aufenthaltsgestattung für das Asylverfahren ermittelt werden. Die weitere Überprüfung ergibt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Durch einen auf der Polizeidienststelle durchgeführten Drogenvortest wird festgestellt, dass der Mann den PKW unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hat. Eine Blutentnahme wird angeordnet. Der Beschuldigte muss sich nunmehr in mehreren Ermittlungsverfahren verantworten. Die Schlüssel des PKW wurden sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Westoverledingen - Diebstahl von Werkzeug

Im Zeitraum vom 20.07.2019 bis zum gestrigen Freitag gelangten unbekannte Täter durch eine von außen zu öffnende Giebelluke auf den Dachboden einer Garage im Fliederweg. Hier wird eine Rigipsdecke durchtreten, um die eigentliche Garage betreten zu können. Aus der Garage werden diverse Werkzeuge im Wert von ca. 500,-Euro entwendet, darunter eine Kettensäge der Marke Stihl. Schließlich wird der Tatort über das von innen geöffnete Garagentor verlassen. Die Polizei bittet in dieser Angelegenheit um sachdienliche Hinweise.

Westoverledingen - Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Am Freitag, um 15:00 Uhr, kommt es auf der B 70 in Höhe Großwolde zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW im Begegnungsverkehr. Der 59-jährige Führer eines Daimler Chrysler befährt die genannte Straße aus Richtung Papenburg kommend und gerät nach dem Passieren einer Überführung aus bislang noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Hier kollidiert er mit einem entgegenkommenden PKW Mazda, der noch versucht auszuweichen. Die Front des Daimler Chrysler berührt die hintere Beifahrerseite des PKW Mazda. Bei dem Unfall werden der 43-jährige Führer des PKW Mazda und dessen 58-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Auch der Beifahrer im Daimler Chrysler zieht sich leichte Verletzungen zu. Die verletzten Personen werden von den Rettungskräften vor Ort behandelt. Beide PKW sind nicht mehr fahrbereit und werden von Abschleppdiensten vom Unfallort entfernt.

Emden - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss (2)

Am Freitagmorgen, gegen 08:00 Uhr, wird ein mit zwei Personen besetzter PKW Daimler Chrysler nach zuvor erfolgtem Anhaltesignal auf dem Parkplatz vor dem Emder Postamt überprüft. Bei dem 22-jährigen Fahrzeugführer werden Anhaltspunkte, die den Verdacht auf Betäubungsmitteleinfluss begründen, festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Vortest bestätigt diesen Verdacht. Aus diesem Grund wird eine Blutentnahme bei dem Beschuldigten durchgeführt und die Weiterfahrt b.a.w. untersagt. Die entsprechenden Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

