POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer/Emden für Donnerstag, 26.09.2019

++ Widerstand gegen Polizeibeamte ++ Scheibe beschädigt ++

Leer - Widerstand gegen Polizeibeamte

Leer - Am Mittwoch gegen 12:50 Uhr beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung, einen 26-jährigen Leeraner zu kontrollieren, der mit einem Pedelec auf dem Radweg der Heisfelder Straße unterwegs war. Als das Streifenteam ihn ansprach, wendete er mit seinem Zweirad und ergriff die Flucht. Die Beamten folgten und stellten den Streifenwagen schließlich in einiger Entfernung auf dem Radweg ab. Der 26-Jährige lenkte mit dem Pedelec in die rechte Seite des Streifenwagens, der hierdurch leicht beschädigt wurde, drehte anschließend um und versuchte abermals, die Flucht zu ergreifen. Es gelang einer Beamtin durch das Festhalten am Gepäckträger, die weitere Flucht zu unterbinden. Die Beamten konnten den 26-Jährigen schließlich unter Anwendung unmittelbaren Zwangs stabilisieren und ihm Handfesseln anlegen. Der Mann hatte sich gegen die Maßnahme vehement zur Wehr gesetzt. Die eingesetzte Polizeibeamtin und der eingesetzte Polizeibeamte hatten dabei leichte Verletzungen erlitten. Bei einer anschließenden Personendurchsuchung auf der Dienststelle fanden die Beamten eine geringe Menge Kokain bei dem Leeraner. Die Beamten stellten das Betäubungsmittel sicher. Nach Abschluss erster weiterführender Maßnahmen bei dem 26-Jährigen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Leer - Scheibe beschädigt

Leer - Ein unbekannter Täter versuchte im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag, in die Räumlichkeiten eines Wohnhauses in der Marienstraße zu gelangen. Der Unbekannte wirkte gewaltsam auf die Verglasung der Eingangstür ein, die jedoch standhielt, sodass der Täter nicht in das Haus gelang. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

