POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 25.09.2019

++ Musikinstrument mit gestohlener EC-Karte bezahlt ++ Verkehrsschilder entwendet (siehe Bildmaterial) ++ Verkehrsunfallflucht ++

Uplengen - Musikinstrument mit gestohlener EC-Karte bezahlt

Uplengen - Wie die Polizei gestern mitteilte, hatte eine bislang unbekannte Person von dem Konto einer 82-jährigen aus Moormerland unberechtigt eine Geldabhebung in einer Bankfiliale vorgenommen. Jetzt erhielt die Polizei die Mitteilung, dass die EC-Karte ein weiteres Mal in einem Musikgeschäft in Remels eingesetzt wurde. Zwei Frauen betraten am letzten Freitag in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr das Geschäft und erwarben mit der entwendeten EC-Karte mittels Lastschriftverfahren ein Keyboard des Herstellers Yamaha. Die beiden Frauen werden auf ein Alter von 25 Jahren geschätzt und mit schlanker Statur beschrieben. Sie trugen beide schwarze Haare. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Weener - Verkehrsschilder entwendet (siehe Bildmaterial)

Weener - Mehrere Verkehrsschilder, die anlässlich des Tages des offenen Denkmals und des Hobby- und Kreativmarktes im Stadtgebiet Weener aufgestellt waren, wurden durch bislang unbekannte Täter entwendet. Die Taten ereigneten sich in der Zeit zwischen dem 13.09.2019 und dem 16.09.2019. Mit dem Hinweis auf eine Veranstaltung war ein Verkehrsschild am Tag des offenen Denkmals in der Bahnhofstraße in Höhe der ehemaligen Puddingfabrik aufgestellt. Weitere Hinweisschilder (Pfeil und Besucher) wurde im Rahmen des Hobbymarktes im gesamten Stadtgebiet verteilt. Der Schaden bemisst sich auf eine mittlere, dreistellige Summe. Sachdienliche Hinweis nimmt die örtliche Polizei entgegen.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Leer - Am gestrigen Vormittag wurde in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr ein grauer Opel Zafira auf dem rückwärtigen Parkplatz des Klinikums in der Augustenstraße beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein-oder Ausparken den Zafira an der rechten, vorderen Fahrzeugseite. Zeugen werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

