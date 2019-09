POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 23.09.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Schwerer Verkehrsunfall

Leer - Am heutigen Vormittag kam es gegen 10:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Pkw auf der Heisfelder Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte eine 40-jährige Fahrradfahrerin aus Leer auf Höhe des Burfehner Weges die Heisfelder Straße und wurde in dem Kreuzungsbereich von einem VW Touran erfasst. Die Leeranerin erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Touran, der von einer 68-jährigen aus Norden gefahren wurde, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Frau aus Norden blieb unverletzt. Die Unfallstelle wurde in einem speziellen Verfahren ausgemessen. Aus diesem Grund war die Heisfelder Straße zwischen der Edzwardstraße und dem Strohhut für circa eine Stunde gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Leer - Widerstand gegen Polizeibeamte

Leer - Die Polizei wurde am heutigen Morgen gegen 08:45 Uhr zu einer randalierenden Person in der Straße "Brinkmannshof" gerufen. Ein amtsbekannter 40-jähriger aus Leer hatte vor dem Betreuungsverein lautstark auf sich aufmerksam gemacht und Flaschen um sich geworfen. Die Beamten versuchten Kontakt mit dem Mann aufzunehmen. Dabei zeigte sich der Mann zunehmend aggressiv und bespuckte einen Beamten, sodass gegen ihn Reizgas eingesetzt wurde. Dabei erlitt auch einer der Beamten eine Augenreizung. Zur medizinischen Versorgung des 40-jährigen wurde ein Rettungswagen hinzugerufen. Wie auch in den vorherigen polizeilichen Einsätzen mit dem 40-jährigen, zeigte er sich während dieser polizeilichen Maßnahmen ebenfalls psychisch auffällig. Das Amtsgericht in Leer ordnete daraufhin die Unterbringung in eine Psychiatrie an. Der 40-jährige wurde daraufhin unter Begleitung der Polizei in eine Einrichtung verbracht. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Leer - 16-jährige Fahrradfahrerin durch Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Leer - Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 16-jährigen Fahrradfahrerin aus Jemgum und einem Kleinwagen kam es am letzten Freitag gegen 16:00 Uhr an der Bremer Straße in Höhe des Imbisses "Sinano". Eine Frau befuhr mit einem schwarzen Kleinwagen und einem Kennzeichen aus dem Landkreis Leer die Bremer Straße stadtauswärts und beabsichtigte kurz hinter der Reimersstraße nach rechts auf einen Parkplatz abzubiegen. Dabei übersah sie die 16-jährige Fahrradfahrerin, die mit ihrem Mountainbike in gleicher Richtung den Radweg befuhr. Das Mädchen leitete eine Vollbremsung ein, wodurch sie sich überschlug und von ihrem Fahrrad stürzte. Die Fahrerin des Pkw stieg aus und erkundigte sich nach dem Zustand des Mädchens. Ein Austausch der Personalien fand jedoch nicht statt, sodass die Polizei jetzt nach der Fahrzeugführerin sucht. Es stellte sich zum späteren Zeitpunkt heraus, dass die 16-jährige durch den Unfall leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht auch nach einem männlichen Zeugen, der der 16-jährigen ebenfalls zu Hilfe kam. Hinweise nimmt die Polizei in Leer entgegen.

Leer - Trunkenheit im Verkehr

Leer - Am gestrigen Abend kontrollierte die Polizei gegen 20:30 Uhr einen Lkw (7,5t) in der Ringstraße. Während der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 51-jährigen Fahrer aus Leer Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Anfangsverdacht und ergab einen Wert von 1,09 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Sehr unerfreulich war weiterhin, dass der Leeraner sein Kind in dem Lkw beförderte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Hesel - Pkw auf Parkplatz beschädigt

Hesel - Am letzten Freitag kam es vor dem Netto-Markt im Brinkweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Kunde hatte seinen grauen Ford Focus in der Zeit von 13.30 Uhr und 13.45 Uhr in Höhe der dortigen Bäckerei geparkt. Im genannten Zeitraum ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken gegen die vordere Stoßstange des Ford Focus gefahren, wobei Lackschäden entstanden sind. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die örtliche Polizeidienststelle entgegen.

Rhauderfehn - Bargeld aus Wohnhaus entwendet

Rhauderfehn - Ein bislang unbekannter Täter drang in der Zeit zwischen Samstagmorgen und Sonntagnachmittag durch ein Badezimmerfenster in ein Wohnhaus in der Rudolph-Eucken-Straße ein. Aus dem Wohnhaus entwendete er Bargeld. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

