POL-LER: ++ Dieseldiebstahl++ Versuchter Diebstahl im Kindergarten++Terrassentür aufgehebelt++ Hebelversuche gescheitert++Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss ++Verkehrsunfallflucht++Diebstahl aus Pkw++

Westoverledingen - Dieseldiebstahl Westoverledingen - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 07:30 Uhr, wurden auf einer Baustelle in der Pastor-Kersten-Straße ca. 150 Liter Dieselkraftstoff aus einer Baustellenwalze gestohlen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Nortmoor - Versuchter Diebstahl im Kindergarten Nortmoor - Im Tatzeitraum von Donnerstag, 16:00 Uhr, bis Freitag, 07:00 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem Kindergarten. Wertgegenstände konnte der Täter im Inneren nicht erlangen. Die Polizei nahm den Sachverhalt auf und sicherte Spuren. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Terrassentür aufgehebelt Leer - Am Freitag verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter durch Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Mittelweg. Im Wohnhaus wurde Schmuck aufgefunden und gestohlen. Die Polizei nahm den Sachverhalt auf und sicherte Spuren. Zeugen und Hinweisgeber werden m Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Brinkum - Hebelversuche gescheitert Brinkum - Am Freitag versuchte ein bislang unbekannter Täter sich in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 15:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Kirchstraße zu verschaffen. Die Fenster hielten den Hebelversuchen stand und der bislang unbekannte Täter scheiterte. Zeugen und Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Leer - Am frühen Samstagmorgen wurde ein 19-jähriger Mann aus Uplengen als Fahrer eines VW Golf in der Großstraße kontrolliert. Hierbei ergaben sich Hinweise auf den Einfluss von Betäubungsmitteln. Dem Mann wurde für das eingeleitete Verfahren eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt. Ihm drohen für diese Fahrt nun ein Bußgeld in Höhe von 500 EUR zuzüglich der weiteren Verfahrenskosten, 2 Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot für einen Monat.

Leer - Verkehrsunfallflucht Leer - Am Freitag fuhr ein 22-jähriger Fahrer eines Wohnmobils gegen 07:15 Uhr rückwärts von der Auffahrt eines Hauses im Logaer Weg und kollidierte hierbei mit einem querenden BMW, der von einer 35-jährigen Leeranerin gefahren wurde. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Mann wieder auf die Auffahrt und entfernte sich unerlaubt. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Ermittlungen kann der Mann, der keinen Führerschein besitzt und unter Betäubungsmitteleinfluss stand, später angetroffen werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Führerschein wurde eingeleitet.

Emden - Diebstahl aus Pkw Emden - Am Freitagnachmitttag, in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 17:40 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Laptop und eine Sonnenbrille aus einem verschlossenen Pkw Fiat, welcher in der Auricher Straße in Höhe der Hausnummer 142 abgestellt war. Zeugen und Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Emden - Im Philosophenweg wurde ein 26-jähriger Emder mit seinem PKW am Freitagabend gegen 18:30 Uhr von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde bei ihm eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Eine Strafanzeige wurde gefertigt und die Weiterfahrt untersagt. Ebenfalls am Freitag gegen 16:10 Uhr wurde ein 37-jähriger Hinteraner mit seinem PKW in der Straße Am Herrentor angehalten. Wie sich herausstellte, stand der Hinteraner unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihn erwartet ein Strafverfahren und die Weiterfahrt wurde untersagt.

