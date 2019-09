Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Donnerstag, 19.09.2019

PI Leer/Emden (ots)

++ Sachbeschädigung an PKW ++ Unfallbeteiligter unter Drogeneinfluss ++ Geldbörse entwendet ++ Verkehrsunfallflucht ++ Hebelversuche an Tresor ++ Teleskoplader von Baustelle entwendet ++

Leer - Sachbeschädigung an PKW

Leer - Im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag beschädigte ein unbekannter Täter einen Peugeot 206, der auf einem hinter einem Wohnhaus gelegenen Parkplatz in der Ledastraße abgestellt war. Die Fahrzeugeigentümerin stellte eine Eindellung an ihrem Fahrzeug fest, die den Erkenntnissen nach während des Parkens durch einen unbekannten Täter verursacht wurde. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Bunde - Unfallbeteiligter unter Drogeneinfluss

Bunde - Am Mittwochabend gegen 19:20 Uhr kam es in der Neuschanzer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 61-jähriger Mann aus Bunde leichte Verletzungen erlitt. Der 23-jährige Unfallverursacher aus den Niederlanden stand unter Drogeneinfluss. Der junge Fahrer eines PKW Fiat beabsichtigte, vom Gelände einer Tankstelle auf die Neuschanzer Straße zu fahren. Dabei übersah er den 81-Jährigen, der mit seinem E-Bike auf dem Radweg unterwegs war. Bei einem Zusammenstoß erlitt der Bunder leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn schließlich in ein Krankenhaus. Sowohl an dem PKW als auch an dem E-Bike waren Schäden entstanden. Im Rahmen der Unfallaufnahme zeigte der 23-Jährige körperliche Auffälligkeiten. Der junge Mann räumte gegenüber den Beamten ein, am selben Tage Marihuana konsumiert zu haben. Zudem händigte er den Beamten eine geringe Menge Marihuana aus, die er im PKW mitgeführt hatte. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und stellten das Betäubungsmittel sowie den Führerschein des Mannes sicher.

Leer - Geldbörse entwendet

Leer - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 00:15 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter eine Geldbörse aus einem unverschlossenen PKW, der von dem Eigentümer kurzfristig auf einer Grundstücksauffahrt in der Immanuel-Kant-Straße abgestellt wurde. Der Unbekannte nutzte ein Zeitfenster von nur wenigen Minuten der Abwesenheit des Eigentümers, um die Geldbörse zu entwenden. Neben einem zweistelligen Bargeldbetrag befanden sich persönliche Dokumente in der Geldbörse. Einige der Dokumente konnten im Nahbereich wieder aufgefunden werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Leer - Am Mittwochvormittag kam es im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des POCO-Marktes in der Benzstraße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit einem Fahrzeug einen Audi A4, der auf dem dortigen Parkplatz abgestellt war. An dem Audi waren Schäden an der Beifahrerseite entstanden. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Nortmoor - Hebelversuche an Tresor

Nortmoor - Im Zeitraum zwischen Montagnachmittag und Mittwochmorgen versuchte ein unbekannter Täter gewaltsam, einen Tresor in einem Kindergarten in der Straße Zum Kindergarten gewaltsam zu öffnen. Die Spuren deuteten darauf hin, dass der Unbekannte mit einem Gegenstand an der Tresortür hebelte. Ein Öffnen des Tresores gelang dem Täter nicht, sodass er ohne Beute flüchtete. Wie der Täter in das Gebäude gelangte, ist Fragestellung der andauernden Ermittlungen. Es ist nicht auszuschließen, dass der Unbekannte seinen Tatversuch während des Betriebes ausführte. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Weener - Teleskoplader von Baustelle entwendet

Weener - In der Zeit zwischen gestern Abend 19:00 Uhr und heute Morgen 07:00 Uhr wurde von einer Baustelle in der Neuschanzer Straße ein hochwertiger Teleskoplader entwendet. Zum Tatzeitpunkt befand sich der gelbe Teleskoplader des Herstellers JBC hinter dem momentan im Umbau befindlichen ALDI-Markt. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Leer/Emden

Christoph Kettwig

Telefon: 0491/97690-114

E-Mail: christoph.kettwig@polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell