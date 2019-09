Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 17.09.2019

PI Leer/Emden (ots)

++ Versuchter Einbruch in Mehrparteienhaus ++ Laptop aus Praxis entwendet ++

Leer - Versuchter Einbruch in Mehrparteienhaus

Leer - In der heutigen Nacht kam es gegen 00:50 Uhr zu einem Polizeieinsatz in einem Mehrparteienhaus in der Bremer Straße. Eine Bewohnerin des Mehrparteienhauses war durch ein Klingeln an ihrer Haustür aufgeschreckt worden und alarmierte die Polizei. Im Flur des ersten Obergeschosses fanden die Beamten schließlich ein auf Kipp stehendes Fenster vor. Bei einer genauen Inaugenscheinnahme des Fensters stellte eine Beamtin auf dem Balkon einer Nachbarwohnung eine liegende männliche Person fest. Nachdem der Mann von der Beamtin angesprochen und aufgefordert wurde, stehen zu bleiben, kletterte er von dem Balkon nach unten und flüchtete fußläufig. Weitere Unterstützungskräfte der Polizei beteiligten sich umgehend an der Fahndung. Im unmittelbaren Nahbereich konnte der Mann, ein 34-jähriger aus Leer, schließlich in einem Gebüsch aufgefunden werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der 34-jährige zuvor an der Haustür geklingelt, um zu überprüfen, ob sich jemand in dem Mehrparteienhaus befindet. Danach kletterte er die Fassade des Gebäudes hoch, um von einem Balkon ein Flurfenster aufzudrücken, was jedoch misslang. Der alkoholisierte Leeraner wurde daraufhin der Dienststelle zugeführt und zunächst in Gewahrsam genommen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Borkum - Laptop aus Praxis entwendet

Borkum - Am gestrigen Mittag kam es gegen 12:20 Uhr zu einem Diebstahl eines Laptops aus einer Arztpraxis in der Kirchstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten eine Frau und ein Mann die Arztpraxis und entwendeten in einem unbeobachteten Moment einen am Empfangstresen deponierten Laptop. Ein Zeuge, der sich kurz zuvor in der Arztpraxis aufhielt, konnte eine Täterbeschreibung abgeben, die Rückschlüsse auf zwei tatverdächtigen Personen gaben. Auf Anordnung des Amtsgerichts Emden wurde im Anschluss die Wohnung des 30-jährigen Tatverdächtigen und der 20-jährigen Tatverdächtigen auf Borkum durchsucht. Im Rahmen dieser Durchsuchung konnte der zuvor entwendete Laptop aufgefunden werden. Die Ermittlungen zu der Tat dauern an.

