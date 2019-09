Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 11.09.2019

Salzgitter (ots)

Alkoholisiert mit dem Fahrrad unterwegs

Am Mittwoch, um 00:55 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung in der Schubertstraße in Salzgitter ein Fahrradfahrer auf, welcher ohne Licht und entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war. Bei einer Kontrolle des 35-jährigen Salzgitteraners stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,71 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Betrunken Unfall verursacht

Am Dienstag, gegen 06:00 Uhr, meldete eine Zeugin der Polizei einen verunfallten PKW im Kreuzungsbereich Nord-Süd-Straße/ Windmühlenbergstraße in Salzgitter-Bad. Die eingesetzten Beamten fanden das Fahrzeug am besagten Ort vor, von dem Fahrer fehlte allerdings zunächst jede Spur. Dieser erschien kurze Zeit später während der Unfallaufnahme. Der 56- jährige Salzgitteraner gab an, dass er mit seinem PKW von der Straße "Hinter dem Salze" nach links in die Nord-Süd-Straße abbiegen wollte. Hierbei sei er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Grundstückszaun geprallt.

Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand allerdings ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro.

Die Beamten stellten bei dem Fahrer einen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,70 Promille. Dem Salzgitteraner wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und Strafverfahren wurden eingeleitet.

Radfahrer flüchtet nach Unfall

Am Dienstag, um 11:10 Uhr, ereignete sich auf dem Weddemweg, Einmündung zur Eisenerzstraße in Salzgitter-Gebhardshagen ein Verkehrsunfall. Ein 84-jähriger Salzgitteraner befuhr die Eisenerzstraße, um anschließend auf den Weddemweg abzubiegen. Kurz vor der Einmündung querte ein von rechtskommender Radfahrer, welcher den dortigen Gehweg in entgegengesetzter Richtung befuhr, die Fahrbahn und prallte mit dem Fahrzeug des Salzgitteraners zusammen. Der bislang unbekannte Fahrradfahrer stürzt zu Boden. Er setzte seine Fahrt anschließend, augenscheinlich unverletzt, fort, ohne sich um den verursachten Schaden am PKW zu kümmern.

Der Radfahrer kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, kurze, dunkelblonde Haare.

Bei dem Fahrrad soll es sich um ein weißes Mountainbike gehandelt haben.

Der Radfahrer und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Gebhardshagen, Telefon 05341/ 7361, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell