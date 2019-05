Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Falscher Polizeibeamter

Sasbach (ots)

Derzeit gibt es in der Region wieder Anrufe von Betrügern denen es vor allem darum geht von älteren Menschen Geld zu ergaunern. Eine der Maschen ist, dass sich der Anrufer als angeblicher Polizeibeamter ausgibt und behauptet, dass gegen den Angerufenen richterliche Haftbefehle bestehen. Nur durch die Zahlung einer gewissen Geldsumme könne die Inhaftierung verhindert werden. Eine 82-Jährige aus Sasbach bekam genau solch einen Anruf am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr, fiel darauf jedoch nicht herein und erklärte dem Anrufer, dass gegen sie bestimmt kein Haftbefehl vorliegt. Sie beendete das Telefonat und verständigte die Polizei. /ag

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell