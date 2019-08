Polizei Düren

POL-DN: Motorradfahrerin stürzt auf der B 399 bei Vossenack

Vossenack (ots)

Am Samstag kam es auf der B 399 bei Vossenack zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Die Fahrerin des Krads musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Am Samstagvormittag befuhr eine 52-jährige Motorradfahrerin aus Düren die B 399 von Kleinhau in Richtung Vossenack. Vor ihr fuhr ein Pkw. An der Tankstelle am Ortseingang bog der 48-jährige Autofahrer, ebenfalls aus Düren, nach rechts auf das Gelände der Tankstelle ab. Seinen eigenen Angaben nach bremste er dabei frühzeitig und setzte vorschriftsmäßig den Blinker.

Die Motorradfahrerin aus Jülich beschrieb die Situation anders. Ihren Angaben nach bremste der Mann aus Lendersdorf abrupt und bog ab, ohne den Blinker gesetzt zu haben. Sie selbst musste scharf bremsen und verlor dabei die Kontrolle über ihre Maschine. Obwohl es nicht zu einem Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad kam, stürzte die die Bikerin und musste per RTW in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer und die Beifahrerin des Pkw blieben unverletzt.

