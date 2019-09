Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 10.09.2019

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfälle

Am Montag, um 16:50 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung "Am Eikel"/ Kniestedter Straße in Salzgitter-Bad ein Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Salzgitteraner befuhr mit seinem PKW die Kniestedter Straße aus Richtung Braunschweiger Straße. Als er die Straße "Am Eikel" überqueren wollte, missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 43-jährigen PKW-Fahrer aus Salzgitter. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der 61-Jährige leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Montag, um 22:30 Uhr, auf der Eisenhüttenstraße in Salzgitter- Watenstedt. Ein 38-jähriger PKW-Fahrer aus Lengede wollte bei Grünlicht von der Eisenhüttenstraße kommend nach links auf die L 614 in Richtung Fümmelse abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden, vorfahrtberechtigten PKW eines 35-Jährigen aus Braunschweig. Die Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich frontal ineinander. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand nach einer ersten Schätzung wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 8.500 Euro.

