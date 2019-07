Polizei Braunschweig

POL-BS: Nachbarin verhindert Diebstahl durch falsche Wasserwerker

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Hohetor 16.07.2019, 13.30 bis 14 Uhr

Trickdiebe gaben sich als Handwerker aus und durchsuchten die Wohnung nach Wertsachen, als eine Nachbarin an der Wohnungstür klingelte. Überrascht verließen die Täter die Wohnung - ohne Diebesgut.

Am Dienstagmittag klingelten zwei Männer an der Wohnungstür eines 86-Jährigen. Einer von ihnen gab sich als Wasserwerker aus und erklärte dem älteren Herrn, es würden gerade Baumaßnahmen an den Wasserleitungen durchgeführt werden. Aus diesem Grunde müsste er nun das Wasser im Haus überprüfen.

Der Senior ließ sich von dem Auftreten des falschen Handwerkers täuschen und ging gemeinsam mit ihm in Badezimmer und Küche und drehte die Wasserhähne auf. Unter dem Vorwand, er müsse nun im Keller das Wasser abstellen, verließ der Wasserwerker den Mann für einen Moment.

Kurz darauf klingelte eine Nachbarin an der Wohnungstür des Seniors, um ihm die mitgebrachten Einkäufe zu bringen. Überrascht standen sich zwei Wasserwerker und die Nachbarin gegenüber, bevor die Männer nach einem kurzen Gruß die Wohnung fluchtartig verließen.

Erst jetzt stellte der Wohnungsinhaber fest, dass in der Zwischenzeit sämtliche Schränke und Schubladen im Wohnzimmer durchsucht worden waren. Entwendet hatten die Männer aber nichts.

Beschrieben wurde der falsche Wasserwerker als etwa 170 cm groß, 30 bis 40 Jahre alt und schlank. Er sprach akzentfrei Deutsch und trug Turnschuhe sowie einen blauen oder shwarzen Overall bzw. Zweiteiler mit roter Aufschrift auf der Brust.

Der zweite Mann war etwa Mitte 40, ca. 173 cm groß, war mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet, trug Turnschuhe sowie ein schwarzes Cap und hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Trickdiebstahls.

