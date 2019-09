Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 15.09.2019

Leer/Emden (ots)

++ Fahren unter Drogeneinfluss (2) ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++

Leer - Fahren unter Drogeneinfluss

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird gegen 00:30 Uhr eine 18-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW VW Golf in der Bremer Straße angetroffen und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergeben sich Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Drogenbeeinflussung bei der in Weener wohnhaften Frau. Eine Blutentnahme wird angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und die entsprechenden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Leer- Fahren unter Drogeneinfluss

Am frühen Sonntag gegen 04:50 Uhr kontrolliert die Polizei in der Straße Unter den Eichen einen PKW Skoda Octavia. Hierbei wird festgestellt, dass der 21-jährige Fahrer aus Moormerland unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Auch in diesem Fall wird eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann werden die entsprechenden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Weener - Fahren ohne Fahrerlaubnis

In der vergangenen Nacht gegen 01:00 Uhr wird in der "Neue Straße" ein PKW Opel Corsa auf Grund des Verdachts technischer Mängel angehalten und überprüft. Im Rahmen der Kontrolle stellt sich heraus, dass der 35-jährige Fahrzeugführer nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt war für den Weeneraner somit beendet. Ein entsprechendes Strafverfahren wird eingeleitet.

