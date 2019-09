POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 14.09.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Diebstahl aus Wohnung

Am gestrigen Freitag in der Zeit zwischen 12:00 bis 16:45 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Täter die Verglasung einer Garage in der Tulpenstraße. Über das beschädigte Fenster wurde die Garage betreten und eine Bohrmaschine und ein Winkelschleifer entwendet. Die Polizei nahm vor Ort die Ermittlungen auf und leitete ein Strafverfahren ein.

Leer - Fahren ohne Fahrerlaubnis

In der vergangenen Nacht gegen 00:15 Uhr kontrollierte die Polizei in der Bremer Straße einen Pkw Ford Galaxy. Hierbei wurde festgestellt, dass der 24jährige Fahrer aus Leer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Leeraner bereits im Herbst 2016 mit gleichem Verkehrsdelikt polizeilich in Erscheinung getreten war. Im aktuellen Fall wurde der Fahrzeugschlüssel einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet.

Leer- Fahren unter Drogeneinfluss

Gegen 00:10 Uhr in der zurückliegenden Nacht kontrollierte die Polizei in der Bremer Straße einen Pkw VW Golf, der von einem 18-jährigen Mann aus Leer geführt wurde. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der junge Leeraner unter Einfluss von Drogen stand. Eine Blutentnahme war unumgänglich und die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Nur wenigen Stunden später gegen 04:30 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Papenburger Straße festgestellt, dass ein 43-jähriger Mann aus Osnabrück seinen Pkw FIAT unter Drogeneinfluss führte. Auch hier wurde eine Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Westoverledingen- Kennzeichenmißbrauch

Ein aufmerksamer Bürger meldete der Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstg gegen 03:00 Uhr einen abgeparkten Pkw Opel Agila in der Königsberger Straße in Völlenerfehn. An diesem Pkw waren Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Müritz angebracht. Eine Überprüfung vor Ort ergab, dass diese Kennzeichen nicht zum Pkw Opel gehören und missbräuchlich angebracht wurden. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und ein Strafverfahren gegen einen zunächst unbekannten Täter wurde eingeleitet.

Westoverledingen - Unfall unter Alkoholeinfluss

Am heutigen Samstag gegen 00:50 Uhr kam es in der Heidestraße zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschäden. Nach Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr ein 19-jähriger Mann aus Westoverledingen mit seinem Pkw BMW die Heidestraße in Richtung Pastor-Kersten Straße. Im Bereich einer Linkskurve verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab, und landete auf der Fahrerseite in einem Garten. Hierbei verletzte sich der Fahrer leicht und auch der 19-jährige Beifahrer aus Westoverledingen erlitt leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme wurde beim Fahrzeugführer Alkoholeinfluss festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Es folgte die Anordnung einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins. Der totalbeschädigte Pkw wurde abgeschleppt. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis für Roller

Am Freitagnachmittag gegen 15:40 Uhr kontrollierten Polizeibeamte im Hatzumer Weg den Führer eines Kleinkraftrades. Hierbei wurde festgestellt, dass der 68-jährige Fahrer und Halter nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Emden - Fahren unter Alkoholeinfluss

Heute Morgen gegen 08:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Auricher Straßen den Fahrer eines Pkw Volvo. Hierbei wurde festgestellt, dass der 26-jährige Mann aus Holtland unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,49 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein wurde an Ort und Stelle sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

