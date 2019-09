POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 20.09.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Versuchter Einbruch in Kindergarten ++ Diebstahl aus Krankenhaus ++ Diebstahl aus Wohnhaus ++ Verkehrsunfall - Zeugen gesucht ++

Nortmoor - Versuchter Einbruch in Kindergarten

Nortmoor - In der Zeit zwischen gestern Nachmittag 16:00 Uhr und heute Morgen kam es zu einem erneuten versuchten Einbruch in den Kindergarten in der Straße "Zum Kindergarten". Wie die Polizei gestern berichtete, hatte ein bislang unbekannter Täter versucht, Anfang dieser Woche einen im Kindergarten befindlichen Tresor aufzuhebeln. Auch jetzt versuchte der Täter den Tresor aufzuhebeln, was jedoch misslang. Ohne Beute flüchtete der Täter schließlich. Der Tatort wurde aufgenommen und Spuren wurden gesichert. Ein Tatzusammenhang beider Einbrüche wird im Rahmen der Ermittlungen überprüft.

Leer - Diebstahl aus Krankenhaus

Leer - Am gestrigen Abend gegen 18:25 Uhr kam es im Borromäus-Hospital in der Kirchstraße zu einem Geldbörsendiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter begab sich zur Tatzeit in ein Patientenzimmer und entwendete aus einem Nachttisch eine Geldbörse. Der Täter konnte von einem weiteren Patienten wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß, blonde, kurze Haare, nordeuropäisches Erscheinungsbild. Der Mann soll einen grün-weißen Jogginganzug getragen haben. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Diebstahl aus Wohnhaus

Leer - Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der heutigen Nacht Bargeld aus einer Stadtvilla, die an der Hauptstraße gegenüber eines Fast-Food-Restaurantes gelegen ist. Die Hauseigentümerin hatte gegen 03:30 Uhr ein Geräusch in ihrem Haus wahrgenommen. Kurz darauf stellte sie fest, dass der Täter Bargeld aus ihrem Haus entwendet hat. An dem Tatort wurden Spuren gesichert. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Emden - Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Verkehrsunfall machen können, der sich am letzten Montag gegen 13:00 Uhr an der Neutorstraße ereignet hat. Nach derzeitigen Ermittlungen befuhr ein 17-jähriger aus Krummhörn mit einem Fahrrad den Radweg der Neutorstraße in Richtung Auricher Straße. An der Einmündung der Straße "Zwischen beiden Bleichen" missachtete er die auf Rotlicht geschaltete Lichtzeichenanlage und übersah dabei die 72-jährige Fußgängerin, die gerade die Neutorstraße überquerte. Die Emderin stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Zeugen werden gebeten, sich bei der örtlichen Polizei zu melden.

