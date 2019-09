Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Aktualisierung zur Meldung "Verpuffung in Biogasanlage, zwei Verletzte" vom 08.09.2019

Bei Arbeiten an einer Biogasanlage kam es am späten Nachmittag in Steenfeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) zu einer Verpuffung. Dabei wurden zwei Mitarbeiter verletzt. Aufgrund der Schwere der Verletzungen sind sie mit Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Das Feuer konnte schnell mittels Schaumeinsatz gelöscht werden. Etwa 60 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren waren im Einsatz.

