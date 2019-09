Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Freitag, 27.09.2019

PI Leer/Emden (ots)

++ Wohnung durchsucht ++ Diebstahl aus PKW ++

Jemgum - Wohnung durchsucht

Jemgum - Im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Donnerstagnachmittag gelang ein unbekannter Täter in die Räumlichkeiten eines Wohnhauses in der Sielstraße und durchsuchte dieses offenbar nach Diebesgut. Den Erkenntnissen zufolge betrat der Unbekannte durch eine Holztür zunächst den Stall. Durch eine Zwischentür begab er sich schließlich in das angrenzende Wohnhaus. Ob der Täter Diebesgut erbeutete, ist zurzeit noch nicht abschließend geklärt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Diebstahl aus PKW

Leer - Im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag entwendete ein unbekannter Täter eine geringe Bargeldsumme und einen Luftdruckprüfer aus einem VW Tiguan, der auf einer Grundstücksauffahrt in der Brandenburger Straße abgestellt war. Der PKW soll zum Zeitpunkt des Vorfalls verschlossen gewesen sein. Spuren, die auf ein gewaltsames Aufbrechen hindeuten, konnten am Fahrzeug nicht festgestellt werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

