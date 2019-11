Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Wohnhaus +++ Verletzte bei Abbiegeunfall +++

Cuxhaven (ots)

Einbruch in Wohnhaus

Cuxhaven. Im Zeitraum v. 02.-04.11.2019 gelangten unbekannte Täter durch ein Kellerfenster in ein Wohnhaus in Cuxhaven, Sandweg und durchsuchten das unbewohnte Haus nach Diebesgut. Über das Diebesgut ist noch nichts bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Cuxhaven in Verbindung zu setzen (04721-573-0).

Verletzte bei Abbiegeunfall

Cuxhaven. Am 04.11.2019, gegen 19.10 Uhr, kam es in Cuxhaven, B73 in Höhe Einmündung Alter Weg, zu einem Verkehrsunfall. Beim dem Unfall wurden 3 Personen leicht verletzt. Eine 81-jährige Cuxhavenerin übersah beim Linksabbiegen den entgegenkommende Pkw eines 68-jährigen Cuxhaveners. Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen und die beiden Fahrer der Pkw und eine Beifahrerin im Auto des 68-Jährigen wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Die 81-jährige Unfallverursacherin und die Beifahrerin im Auto des 68-Jährigen wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Es kam nur vorrübergehend zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die beiden verunfallten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden betrug etwa 3500,- Euro.

