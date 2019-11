Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: +++ Einbruch in Grundschule mit hohem Sachschaden +++

Cuxhaven (ots)

Geestland. In der Nacht zum 05.11.2019, zwischen 22.15 und 06.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in die Grundschule zum Wilden Moor in Langen, Alter Postweg Ost, durch eine Nebeneingangstür ein. Im Gebäude wurden diverse Türen, auch zu den Klassenräumen, brachial aufgebrochen, so dass erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro entstand. In den Räumlichkeiten wurden diverse Behältnisse geöffnet und durchsucht, die Täter erlangten aber nur eine vergleichsweise geringe Menge Diebesgut. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem oder den Täter(n) geben können, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Geestland zu wenden (Tel.: 04743 / 9280).

